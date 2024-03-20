調查指逾9成人支持重推租置屋計劃　議員：正是適合時機研究

有43.8%受訪者希望即使變為租置屋邨後仍可繼續由房委會管理。

希望置業的港人不在少數。有政黨近日進行有關「租者置其屋」計劃的屋邨問卷調查，發現有93.7%受訪者支持重推租置屋計劃，當中更有85.5%受訪者表示若再重推計劃將會買入現居單位，反映居住公屋的市民亦渴望置業、購買意欲相當高。議員陳學鋒認為，現時是適合時機研究重推租置屋計劃，估計能為房委會帶來每年達100億港元的現金流，大大紓緩財赤壓力。

有政黨於今年3月1日至10日，以街頭問卷調查形式訪問了3,648名公屋居民。調查顯示，有逾90%居民均希望重推租置屋計劃，而在有意購入單位的受訪者中，58.5%希望置業後可以有安定居所，16.5%希望子女可以留在單位居住。

至於屋邨管理方面，有43.8%受訪者希望即使變為租置屋邨後仍可繼續由房委會管理，並由房委會釐定管理費，業主按月繳交；另有20.4%受訪者認為可先由房委會管理幾年，再經業主投票決定日後的管理方式；有13.9%受訪者則認為可以與其他租置屋邨一樣，由業主成立法團再釐定管理費。

陳學鋒表示，現時屬適合時機研究重推租置屋計劃，除了可以回應公屋居民自置物價指業的訴求外，亦可釋放現有公屋潛在土地資源，為房委會帶來穩定現金流。陳又建議，若重推計劃應以公屋戶的負擔力作為定價依據；並應收窄出售計劃的公用面積，以減少及權責爭議及維護成本；以及建議屋邨管理由房委會或房屋署擔任「公契管理人」，業主只負責繳交管理費，但保留機制讓業主通過投票成立法團自行管理等。