鼓勵吸毒青年探索人生意義　逾95%受訪個案減少吸毒

香港青年協會今日(20日)研究102名吸毒及戒毒康復個案，發現鼓勵吸毒青年探索人生意義，有助95.8%吸毒個案減少吸毒頻次，當中有77%吸毒個案能成功戒毒；92.6%的戒毒康復個案能保持戒毒狀態。青協自2019年5月，推行為期3年的意義中心取向抗毒計劃，支援青年探索人生意義和處理人際關係。計劃分兩個對象組別，「高危吸毒者」在參與計劃的3個月後自評分數由參與前的86.87分升至90.94分，而「吸毒者及戒毒康復個案」由86.97分升至92.58分，分數愈高代表愈覺得自己有人生目標及生活充實。

城大社會及行為科學系副教授譚巧蓮表示，此研究分析一般青年、高危青年及吸毒個案的「人生目標」、「孤獨感」、「精神健康」、「社交支援」及「抗逆能力」，與吸毒態度及行為的關係。譚巧蓮表示，研究結果顯示計劃能令青年更有人生的目標，改善人際關係及提升抗毒態度，但最重要的是要提早預防，需要鼓勵青年參加一些其他活動，加上家庭也要提供相關的輔助幫助青年減低孤獨感。她還指出，現在禁毒處放了很多資源在治療及識別，但她認為應該做的是提早預防吸毒。

青協青年違法防治中心督導主任李少翠表示，「意義中心取向模式」理論的應用範圍很廣泛，可用作守法及正向教育及幫助他們改善精神健康等，但她同時亦指出，和年輕人講清楚人生意義並不是一件容易的事。抗毒計劃引入「意義中心取向模式」理論，應用於戒毒治療及毒品預防教育的工作，並與香港城市大學社會及行為科學系合作，共同研發本地適用之輔導工具及進行成效評估。

戒毒康復者阿輝表示，自己早在16歲就已開始吸毒，曾吸食如K仔、可卡因等各種毒品，每天毒不離手，期間也曾嘗試戒毒，但嘗試數十次戒毒後仍然復吸，最後一次是在戒毒院舍戒毒，出院後參加此計劃，到目前為止沒有再吸過毒。阿輝稱，透過計劃讓他找到了自己人生的意義，即用自身經歷讓青少年遠離毒品。目前更與志同道合的過來人組成了拍攝團隊，宣傳禁毒訊息，幫助青少年預防毒品。他坦言，在吸毒時失去了包括家人在內的所有人的信任，也為他的身體帶來了十分嚴重的問題。但現在他認為自己的工作十分有意義，還獲社工推薦參與嘉許計劃並獲獎，使他更堅決地遠離毒品。