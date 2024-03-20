政府電動的士貸款計劃　至今批出4宗申請

政府在去年推出「純電動的士百分百擔保貸款專項計劃」，以鼓勵的士業界將現有的士轉換為純電動的士。議員易志明今日(20日)在立法會會議，向運輸及物流局提問有關議題。當局回覆指，截至上周一(11日)，參與計劃的4間貸款機構，共接獲5宗申請，涉及5輛的士；當中4宗申請已獲批出，1宗正在處理中。

為鼓勵的士業界轉用純電動的士，政府於去年9月4日推出「純電動的士百分百擔保貸款專項計劃」。貸款申請期由貸款計劃推出起計5年，讓的士車主可按其營運需要，有序地轉用純電動的士，政府會視乎需要作檢討及延長申請期。貸款計劃由香港按證保險有限公司負責管理，而參與貸款計劃的貸款機構則負責審批貸款申請。

現時共有4間營運的士租購融資業務的貸款機構參與貸款計劃，當中3間貸款機構自計劃推出時已開始接受申請，另外一間則於去年12月開始接受申請。自貸款計劃推出至本月11日為止，參與計劃的貸款機構共接獲5宗申請，涉及5輛的士；當中4宗申請已獲批出，1宗正在處理中。當局指，證保險公司會繼續積極尋求更多貸款機構參與貸款計劃，為有需要的的士車主提供協助。

此外，政府透過新能源運輸基金，資助業界試驗電動的士。在基金的「試驗申請」下，每款受資助技術均設有上限，現時電動的士的試驗上限為90輛。自前年起，基金已批出約50輛新一代電動的士的「試驗申請」，而目前收到並正在處理中的申請亦已超過40輛，即已達試驗申請上限。

當局表示，基金督導委員會會考慮電動的士的試驗結果及審批情況、業界的意見、市場供應的型號、價格、充電網絡發展及政策目標等因素，適時向政府建議將電動的士納入「應用申請」的類別，並提出相關建議，包括資助模式、水平和上限等，以進一步鼓勵業界應用電動的士。