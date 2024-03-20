退役運動員轉型計劃　過去5年249名受聘　起薪點1.8萬至2.56萬元

有調查指出，兒童及青少年的體能活動量未達至世界衞生組織的建議水平。

政府自2018年起透過「退役運動員轉型計劃」，支持學校聘用退役運動員擔任學校體育推廣主任，以開展更長遠的事業，以及發掘和培育具潛質的體育人才等。教育局局長蔡若蓮今日(20日)書面回覆質詢表示，在過去五年，計劃下共有249人受聘為學校體育推廣主任，受聘退役運動員起薪點介乎每月約1.8萬港元至約2.56萬港元。

有調查指出，兒童及青少年的體能活動量未達至世界衞生組織的建議水平，議員鄭泳舜關注中小學生的身心健康。蔡若蓮表示，教育局一直致力協助學校靈活安排不同體育活動，譬如學校會按校情為學生安排參與多元化體能活動，並組織與體育相關的課外活動，如舉辦陸運會、水運會、校隊訓練、安排學生參加不同校外體育比賽等，以增加學生參與體育活動的機會。

蔡又提到，學校亦積極參與不同政府部門的體育活動，例如康樂及文化事務署的「學校體育推廣計劃」便一直廣受學校歡迎，2022/23年度的參與學校共608間，學生總人數逾34.5萬人；而計劃在23/24年度起，亦增加籌辦新興運動項目，例如三人籃球等。局方又於今年2月向全港學校發通告，提供策略及具體建議措施，以及相關的學與教資源和支援措施。