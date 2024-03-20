去年學生自殺個案創新高　議員促設專責部門研正向教育

本港學生壓力爆煲，學生自殺問題嚴重。立法會今日(20日)辯論全面落實正向教育，締造幸福校園的議員議案。提出議案的教育界議員朱國強指在考試主導的模式下，學生產生比較文化，而比較會令人失去狀態和效能，直接影響自我價值感，加上各種壓力，學生幸福感大受影響，學生抑鬱以及自殺個案有增無減。

朱續指，根據教育局提供數據，去年頭11個月就有31宗自殺身亡的個案，創5年來新高，另有數據指每100學生就有3個想過輕生，超過1人曾經企圖自殺，情況令人非常憂慮，不少學生以及家長都承受不少壓力，為成績催谷，學業以外的表現似乎就不重要，面對學生自殺成風，當局有否想過如何優化評估的範圍，成績表以及升學制度。建議當局成立專責部門或委員會研究正向教育，提升學生幸福感，制定目標以及行動；優化考核及家課程等，降低比較文化帶來的影響；增加老師以及社工的專業水平等。

提出修正案的議員郭玲麗認為必須增強家庭教育，增加校園幸福感，建議政府全面推動家庭教育，優化現時的家長教育工作，為家長教育訂下核心課程，在正向思維的家庭教育正向思維的孩子。

另一議員周文港指近年中小學出現精神健康問題的學生人數顯著增加，年級愈高，風險愈大，顯示正向教育不能千篇一律，需要視乎不同的年齡群，個人特性的需要作調節，而根據當局2023年提供的數據，2021至2022學年，有910名就讀公營中小學學生受精神問題困擾，數據較2019年的561名增加62%，單在高中的增幅，增加超過70%，數字反映當局必須盡快介入。