指單靠增撥款未能落實正向教育　當局稱加強培訓教師及輔導員

立法會通過有關教育正向的議案。教育局局長蔡若蓮表示要落實正向教育，增撥資源並不能達致目標。因為正向教育和幸福校園的締造，需要持份者共同努力。鑑於教師是落實正向教育的關鍵因素，局方會加強相關培訓，在2023/24學年為老師及輔導人員額外提供40個工作坊，提升照顧有精神需要學生的知識和技能。至於老師的精神健康，則設立教師陽光專線，舉辦管理壓力和促進身心健康的課程，家長方面亦要有良好的管教技巧。

對於收集懷疑自殺的學生數字，她指由於企圖自殺者與家長多數不願意向學校報告其情況，故學校數字同警方主理的個案不一，但局方一直會為已知的企圖自殺的同學提供協助，會通過跨部門協作，適時介入並予以支援。對於有議員錯誤解讀為局方迴避問題，她表示十分遺憾。

在辯論期間，議員李梓敬指本港學生面對的學習壓力非常大，他同意在中小學推行正向教育。雖然社會向來都聲音主張教育去「填鴨化」，但無論當局推行甚麼教育政策，只要有任何考核，按本港的主流文化，家長都有辦法將其「填鴨化」。即使學校沒有功課，家長都會不滿，同時會找補習老師為子女提供「足夠」的功課量。

他指雖然歐美都有類似情況，但不及香港嚴重，事關香港是一個成王敗寇的社會，工作條件和職場收入跟學業成績高度關連，因此家長必然將子女催谷至成功的位置。李梓敬認為要改變目前的風氣，香港須成為一個不同背景或學習成績的市民，生活都不會太過懸殊的社會。