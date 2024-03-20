指遭潘焯鴻誹謗致失投資生意　前助理入稟索賠500萬元

曾揭發沙中綫工程鋼筋不合標準的「中科監察」主席潘焯鴻，昨日(19日)被其前助理潘麒智入稟高院民事控告誹謗。該前助理指潘焯鴻於今年3月在Facebook貼文，其內容指他取走慈山寺內的一尊白玉佛像，其後又在其YouTube頻道上再談及該些事件。原告指相關言論對他構成誹謗並造成損害，令他失去有關投資果園的生意，喪失達500萬港元的利潤。該前助理要求法庭頒令禁制潘焯鴻再發布相關貼文及言論，並就誹謗作書面道歉及賠償，包括原告未能投資果園的損失。

本案原告是潘麒智，被告是潘焯鴻。據入稟狀指原告為一名網上電台的主持，並使用「潘小文」此名字，他亦設有一個名為「小文小奶媽」的YouTube頻道，被告則曾聘用過原告當他的助理。據原告指，被告於今年3月14日發布貼文，內有一些圖片及他早前與原告在勞資審裁處對駁公堂時的法庭謄本，當中有內容提及原告取走了慈山寺內一尊白玉佛像。原告指該些言論均非真確，且對他構成誹謗。

原告又指，同年3月13至14日，被告又於其Youtube頻道內發布相關言論，亦對原告構成誹謗，並影響公眾對原告的觀感。原告又指原本他打算投資位於馬來西亞的果園生意，估計可賺取500萬港元的利潤，但因為被告的言論令他喪失了投資機會。原告遂要求法庭頒令禁制被告再作出相關的言論，並要被告作出賠償。

案件編號：HCA 514/2024