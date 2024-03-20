議員促重推租置計劃料增逾千億收入　政府：將延長輪候公屋時間　

房屋委員會於1998年初推出租者置其屋計劃 ，而在2005至2006年度推出第6期乙租置計劃後，已終止該計劃。有議員今（20日）提出無立法效力的議員議案，促請政府當局研究重推及優化出售公屋計劃，指可為香港帶來可觀現金流，又表示大部分市民對重推租置計劃有強烈訴求。

提出議案的議員陳學鋒表示，公屋居民對重推租置計劃的強烈訴求，他指自己最近進行調查的結果出乎預期，九成受訪者支持政府重推租置計劃，八成受訪者表示多數會購買自己租住的單位，反映公屋居民希望改善居住環境、置業安居的訴求。

他指政策能釋放土地資源，緩解財政壓力。因假如出售20至30樓齡的中年屋邨單位，定價以公屋居民的負擔能力作基礎，即市價兩成至兩成半，參考過去租置計劃的七成單位被認購，估算若有16萬個單位被認購和變現，假設平均定價在80萬港元左右，更可為庫房帶來逾1,300億港元收入，如果分10年推行，每年大約有130多億港元的現金流，視為「及時雨」。他指房屋政策需要建立完整的置業階梯，將公屋變成先租後買是政策工具。

提出修正案的議員梁子穎指原本一家4口入住公屋是幸福的開始，但當子女成長後外出工作，兩人收入變成4人收入的家庭，「噩夢就來」，家庭入息超過上限、當時投資環境好，家庭資產很容易超過上限，而當時公屋售價以建築成本價定價，因此售價大多為10萬至15萬港元，政策一定要限制和私人市場進行買賣，避免出現套定的情況。

他又指租者置其屋本身也有很多問題，如房委會規定出售後業主需要自行管理，但低下階層沒有物業管理的知識。因此他於議案上加上「在堅持房住不炒的原則，並在未來有充足公屋單位供應以達致 3年 上樓目標的前提下」才思考計劃可能性，同時，為了防止引起炒風、偏離提供公屋是為低收入家庭解決住屋問題的政策原意，政府應規定出售公屋計劃下的業主， 只可將其公屋單位售予香港房屋委員會 。

工程界議員盧偉國表示，截至2023年底有約3萬個租置單位尚未售出，佔整體租置單位的16%，加上幾年後公屋建屋速度與數量會加快，輪候時間會縮短，因此有條件重推租置計劃，讓租戶可以以低廉價格購買單位，提高市民歸屬感。

但他對梁子穎建議規定業主日後只能出售予房委會，以抑制炒風，該建議有所保留，憂慮會減少市民購買誘因，減少單位流轉，有違物業市場自由調節的基本原則，但他強調政府同時應就老舊屋邨進行重建，並制訂KPI，爭取10年內重建所有老舊屋邨。

議員陳振英指，由於租置計劃實施混合業權，令租置屋邨管理出現問題，早前已促請政府加強介入租置單位的管理，期望政府早後重新推出租置計劃要重點做好管理，因為如果仍然管理不善相信會令部分人卻步。

房屋局局長何永賢表示，目前住在39個租住計劃屋邨內租戶，仍然可以繼續選擇購買現時居住的單位，設置2023年12月底，在184,400個租置計劃單位中，已賣出153,000個，即88%。

她指要吸引他們購買租用的單位，必須要以優惠和吸引的價錢接受此計劃，房委會需要以遠低於成本的價錢出售單位，再者仍要投入不少成本翻新。且房委會要保持降低輪候時間原有目標，需要興建一批新的公屋單位取代售出的單位，以新換舊，反而帶來更大的財政壓力。她強調，重推租置計劃，無可避免會延長公屋輪候時間。