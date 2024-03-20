沙嶺廚餘廠OPARK2超支1.49億元　當中1.3億須追加撥款

位於北區沙嶺、回收廚餘的有機資源回收中心第二期(O．PARK2)早前被揭超支約1.3億港元。環境及生態局今日(20日)交代，最新工程費較原先預計多約1.49億港元，當中80%用作改善廚餘預處理系統及整體污水處理系統，其餘則為相關雜費。

局方指出，廚餘預處理系統改善將包括改裝廚餘接收系統，由一個設有吊機連抓斗的中央大廚餘儲存坑，改為4個較細較淺的有蓋連活動地板的儲存坑等，費用將淨增加4,220萬港元。

整體污水處理系統改善方面，新增的費用將包括相關土木工程的費用及應用技術的改變費用(由以移動床生物反應器用硝化╱反硝化處理技術，改為以厭氧氨氧化處理技術為主)等項目，涉及淨增加7,658萬港元。

當局早前指，OPARK2建造工程因應新冠疫情影響，建造業和物流人手大減，機件供應緊張，令工程高峰期延遲。而疫情和俄烏戰事影響供應鏈受阻，柴油和建築物料價格同時大脹，估計因此招致額外約2.4億港元。雖然工程應急費本身有1.7億港元的餘額，連同其他項目節省的費用，合共有2.6億港元，可作抵銷部分額外開支，但最終仍欠1.3億港元，需向立法會財委會申請追加撥款。