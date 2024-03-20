1.8萬張「易通行」車輛貼被誤寄　申訴署批評運輸署缺應急安排

申訴專員公署發表報告，就運輸署「易通行」計劃及寄失「車輛貼」的事宜展開的調查發現，運輸署處理「車輛貼」申請時，涉因電腦系統出錯以致未能成功投寄或錯誤寄到其他地址的車輛貼數目約有18,000張，該署批評運輸署推行「易通行」計劃時有混亂。

據申訴署收到的一宗投訴，該申請人透過運輸署續領車輛牌照（「行車證」）時，一併申請「易通行」車輛貼，並在2023年1月10日收到電郵，指其車輛貼將於五個工作天內郵寄至他的地址，但他一直沒有收到車輛貼，他致電「易通行」熱線查詢，熱線職員指運輸署給了錯誤的郵寄地址。投訴人及後電郵運輸署查核，該署確認他的郵寄地址正確。申訴專員公署調查後，裁定他的投訴成立。

報告指，在2023年2月8日公布青沙管制區將於同月26日實施「易通行」時，運輸署已發出約36萬張車輛貼。不過，其後服務商整合出當時有問題的地址，發現約26萬封已寄出的信件中，約有16,000封因地址不正確或不完整而未能成功派遞給申請人。因電腦系統出錯以致未能成功投寄或錯誤寄到其他地址的車輛貼數目約有18,000張。

申訴署認為，「易通行」是全新系統，儘管運輸署已與相關部門及服務商進行了各種系統和現場實地測試，但運作需要磨合，市民亦需時適應如何使用新系統。惟運輸署處理車輛貼申請事宜，到公布會寄出車輛貼，甚至預計實施「易通行」的日期相隔只有一個多月，其後發生誤寄等事件後，難免令人感到運輸署在推行「易通行」上過於匆忙，安排不周。