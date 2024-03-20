愛女小雪兒受虐頭部留刀疤　母形容一生不能磨滅的傷痛

一名9個月大女嬰小雪兒於今年1月底，在屯門接受仁愛堂社區保母照顧期間昏迷，懷疑曾遭不恰當對待，保母涉虐兒被拘捕。小雪兒母親指，愛女在事件中頭部留下一大條刀疤，對比原先完美無瑕的頭仔，形容是「一生能中不能磨滅的傷痛」。目前，小雪兒急需專業人士就促進腦細胞修復、未來康復之路，提供新治療方向，其父母近日亦向慈善機構求助，並獲安排與相關專業人士會面，以尋求全面援助。

小月兒母親Amy接受傳媒訪問時表示，從仁愛堂社區保母處接回愛女時已發現有異樣，故隨即送院治理，醫生則稱小雪兒急需進行開腦手術，否則「過唔到今晚」。Amy直言當時感到震驚，頭腦一片空白。愛女在術後由於腦內壓相當大，頭蓋骨暫未能放回，不排除需以假體代替。

她指，由於自己及丈夫均需上班，故當初選擇將愛女託管於仁愛堂社區保母處，惟涉事保母由仁愛堂直接委派，雙方不曾見過，而出事後仁愛堂竟致電詢問「點解報警？」而仁愛堂早前則回應指非常關注事件，會配合執法部門調查。

Amy感激社會各界的回應及祝福，愛女亦獲得不少專業治療，目前情況稍好轉及已清醒，但小雪兒即將再度接受開刀，令她不禁想起「昔日好地地嘅頭仔」，形容愛女頭上的大條刀疤是其「一生不能磨滅的傷痛」。而回望過去兩個月在醫院內陪伴小雪兒，她直言每日都生不如死，「好地地一個BB點解會變成咁」。對於將來小雪兒的康復路等，作為母親的Amy感到十分徬徨。

慈善機構「香港關懷力量」指，小雪兒病情來到關鍵時刻，迫切需要尋求專科醫生診治，並希望能盡最大努力為她爭取多一線生機，並呼籲各界提供支援。在接獲小雪兒父母求助後，該機構已安排與相關專業人士會面，包括議員、律師、腦科醫生等，務求盡快在當下提供全方位的援助，並會在小雪兒日後康復之路上持續給予幫助。