10年8警涉毒被捕　學者批部門輕視警員操守　香港陷危險地步

警員「知法犯法」屢見不鮮，自2015年起至今，單計涉及毒品而被捕的警務人員已至少8人。除了剛被判刑、「監守自盜」毒品的反黑組警署警長，去年中亦有休班警員涉及男同志被迷姦後暴斃的案件，數年前則有警員被搜出藏有冰毒或「K仔」，個別人員被判監。有學者批評警員知法卻犯法，並質疑部門輕視警員的品格操守，有關情況令本港陷入危險的地步

翻查資料，有25歲男子去年3月中在尖沙咀酒店被人以俗稱「迷姦水」的毒品迷姦，之後暴斃。事件亦發現陸姓32歲男警牽涉其中而被捕，其後他被控「未經同意下作出的肛交」罪，正在停職。

而在2019年4月，有休班警員在羅湖過關時被搜出冰毒、「偉哥」、私煙等。該警員解釋，早年因交通意外而傷及頸椎，惟醫生處方的止痛藥效果有限，因此在友人慫恿下服食毒品，聲稱用作「止痛」之用，終被判罪成。

在2017年10月，一名高級警員在荃灣因形迹可疑遭同袍截查，惟他似未有聽到，終被5名同袍制服，搜身時該警的褲袋被搜得由紙巾包着俗稱「K仔」的氯胺酮毒品。搜查期間該警更曾聲稱他失禁「瀨屎」，欲借屎循。該警其後在法庭辯稱當日是執行職務，惟被裁判官認為解釋不合理，同樣被判罪成，判囚8個月。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，警員本應廉潔奉公，除暴安良，卻屢見警員知法犯法，質疑為何有關部門仍然害蟲處處，高層沒重視警員操守、品格問題，引致過去警員作姦犯科時有發生，甚至曾有警員在警署內強姦報案人，令港人對警隊失去信心，已經去到危險的地步。