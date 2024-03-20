荃青交匯處改善工程價格估算　減少近半至5.814億元

運輸及物流局今日(20日)向立法會財務委員會工務小組委員會，就「荃青交匯處改善工程」提交補充資料，指相關工程的建設費用，由去年初步估算的11.036億港元，減少近半至5.814億港元，個別分項工程的估算價格更下調逾3億港元。路政署去年6月曾指，相關工程預計於去年第四季展開，為期約30個月。

荃青交匯處改善工程旨在改善荃青交匯處的交通情況。工程主要包括於荃灣路(往屯門方向)引路建造一條專供車輛左轉往青衣的行車道、擴建現有德士古道行車天橋及其他改善荃青交匯處的工程。運輸及物流局曾於去年6月16日就擬議工程計劃，諮詢立法會交通事務委員會，當時提交的文件中所列的初步估算費用為約11.036億港元。根據當局最新體提交的文件顯示，路政署已調低工程建設費用至約5.814億港元，較原先估算減少近一半。

當局解釋，主要原因是部分分項工程價格有所下調，例如專供車輛從荃灣路下行引道左轉至青荃路的行車道，其建造價格下調達3.266億港元。按照原先估算，承建商需要從石坡底至頂部架設大型臨時平台，以用作運送建築材料及開鑿石坡。不過，政府較預期為早收回該石坡上的一片用地，承建商可利用該土地的部分位置，從石坡上方進行削坡工程，不但可降低工程的施工難度，亦可省卻部分架設大型臨時平台的開支，有效降低建造成本。