屯門貓Cafe小童扯貓尾惹虐貓疑雲　店方致歉指遭恐嚇暫停業

有網紅最近與屯門一貓Cafe合作試食宣傳，因臨時更改時間，看到店內貓咪真實一面。網紅擬拍攝店舖客人與貓互動片段時，卻拍下一幕貓咪被小童扯尾及掹毛情況，感覺貓貓未被尊重，所以未能繼續拍攝，網紅續指事件中家長有責任阻止小童傷害貓貓的行為，但店舖既然以貓的互動作為招來，應該要以貓的安全同感受作為最大依歸。又指店舖面積不大，最多可容納20名顧客，店內有12隻貓駐場。因為地方狹窄，顧客與外賣員出入，一不留神很易踩傷貓咪，並指出店舖有盲點及客人與店員比例不均，未能保障貓咪安全。網紅更提議店舖可倣效日本貓Cafe經營模式，將用餐區與貓咪互動區分隔，互動區要有店員確保貓咪安全。另外，減少職員盲點及座位密度，「避免悲劇發生係事在人為」。

貓Cafe事後在社交平台貼文，回應貓咪被扯尾及掹毛一事，文中指鑑於近日網絡流傳一段本餐廳片段，事件令人感到不安及擔憂，本店在此先道上萬分致歉，負責人並指翻查CCTV後，見到一名小朋友於內角落位置擺弄貓貓尾巴，家長已作出勸阻，同時看到房間同枱兩名拍攝者拍下整個過程，直至小朋友停手離開。店方指事發地點為店內盲點，已作出即時調動，改善盲點情況。此外，店舖已安排受影響貓貓前往診所作詳細檢查，檢查結果一切正常。店方續稱「13隻貓貓是我們的家人」，會盡力杜絕意外再次發生，全店職員已開會討論作出反省及檢討，加強對貓貓及客人的保護措施。

網上有貓Cafe前員工爆料，指店舖對待貓貓不人道，如剋扣糧食、貓隻生病只到藥房買藥餵治、不停逼貓貓交配等指控。貓Cafe在網上回應指有關未經證實指摘及留言存有誹謗成分，已主動聯終執法部門跟進，人員已到店舖調查事件，證實不存在任何虐畜行為。另外，由於受到網絡言論恐嚇，為了保障員工及貓貓安全，店舖暫停營業。