搗旺角及上水兩私煙倉　檢值91萬貨

香港海關於昨日(20日)分別在旺角及上水執行打擊私煙行動，成功搗破兩個私煙儲存倉庫。人員於旺角通菜街發現一名可疑男子，遂將其截停調查，在其背囊中搜獲小量懷疑私煙，涉案男子被捕。經調查後，人員懷疑有人利用附近一個住址單位作為私煙儲存及分銷中心，於是將疑犯帶返單位進行搜查，並在單位內檢獲約11萬支懷疑私煙。行動中共檢獲約11萬支懷疑私煙，市值約53萬港元，應課稅值約39萬港元。

另外，人員於上水區發現一名揹住背囊手持手提袋既可疑男子，於是上前截查，並於其行李內搜獲小量懷疑私煙，隨即將該男子拘捕。經調查後，人員相信疑犯利用一個位於區內的劏房單位作為私煙儲存及分銷中心，遂將他帶返該單位搜查，並在單位內檢獲約8萬支懷疑私煙。是次行動共檢獲約8萬支懷疑私煙，市值約37萬港元，應課稅值約27萬港元。兩宗案件共檢獲 約20萬支懷疑私煙，市值約91萬港元，應課稅值約67萬港元。

海關相信已成功搗破兩個分別供應旺角區及上水區的私煙儲存及分銷中心。涉案人士將私煙收藏在人煙稠密及活動頻繁的鬧市環境，利用平凡不起眼的民居作掩飾，企圖增加海關偵查難度。