逼債仔前女友還款5萬元　兩男女涉禁錮毆打勒索被捕

一名內地少女日前聯同一名內地男子到澳門追收欠債，涉嫌禁錮、勒索及毆打一名債仔的前女友，逼對方償還5萬元人民幣債款，執法部門於本周二將涉案男女拘捕。被捕內地少女姓周（16歲），報稱無業及沒有上學，而被捕內地男子姓趙（29歲），報稱餐飲店東主。而案中女事主(中年)為內地人，非法入境者，曾因逾期逗留被禁止入境澳門，去年1月偷渡到澳門。

周與事主在賭場認識，本周一(18日)晚上10時，周聯絡事主要求其到路氹一間酒店房間聊天。事主應約抵達房間時，發現除周與趙均在房內。期間，周要求事主代債仔男友償還5萬元人民幣欠債，事主拒絕，稱已與對方分手，不會承擔欠債。周和趙聞言即毆打事主，事主一度掙脫欲逃離房間，但被拉回繼續毆打，趙更取來衣架襲擊，引致事主頭、手及腳部受傷。

周憤然擲毀事主價值5,000元人民幣的手機，又威脅舉報事主偷渡到澳門賣淫。事主最終向家人籌得1萬元人民幣後，在本周二(19日)凌晨約4時獲釋，隨即向酒店保安求助並報案，酒店保安員截獲涉案男女，交執法部門跟進。執法部門已向被捕男女落案控以禁錮、勒索和毀損等罪。案中女事主在澳門有否從事與旅客身份不符的活動等，將另立案件調查。