瓦解活躍本地詐騙集團　拘主腦骨幹等4無業男子

本港2023年內詐騙案宗數激增百分之42，執法部門根據情報分析及調查，得悉一個活躍於本地的詐騙集團，於今年初將營運中心搬至九龍城一工廈單位，及後成功鎖定集團各成員身份，遂於本月19日傍晚展開行動，以涉嫌「串謀詐騙」及「管有違禁武器」拘捕4名中國籍男子(28至46歲)，包括集團主腦、兩名骨幹成員及一名車手，相信行動已成功瓦解涉案集團。

據了解，被捕人俱報稱無業，其中主腦及骨幹持香港身份證、車手則持雙程證，他們已被扣留調查。其中集團主腦操控各成員同時進行各種詐騙活動，包括低息貸款、網上情緣、求職及投資騙案等，並以約1,000至1,500元報酬收集傀儡戶口，其後分發給成員操作清洗犯罪得益，繼而提取現金或購買名酒套現獲利。初步相信集團涉及41宗詐騙案，涉款約2,300萬港元，最大屬一宗700萬元的投資騙案。

行動中，人員檢獲33萬港元現金、57張銀行提款卡、40部手提電話、3部電腦、45支總值約15萬港元名貴烈酒、大量數簿、1本支票簿及1支伸縮鋼棒。執法人員指，涉案營運中心裝修陳設與一般公司辦公室無異，相信詐騙集團藉此掩飾不法活動，增加執法部門偵查難度。案件仍在調查中，初步不排除有更多人被捕。