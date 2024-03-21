李宇軒續作供　稱黎智英助理Mark Simon邀他與美國參議員會面

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（21日）在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。李稱，黎智英助理Mark Simon曾邀他出席跟美國參議員Rick Scott的會面，並透過陳梓華指示他，要讓Rick Scott知道，他們可協助對方選2024年美國總統。

李宇軒說，由於他曾在2019年9月，出席聯合國人權理事會。因此本案認罪被告之一、法律助理陳梓華認為，若由李宇軒做國際游說會比較有效。在陳牽線下，李認識黎智英助理Mark Simon。同月，Mark Simon成立名為「HK Sunday Meeting」的訊息群組，並約定與李宇軒一同出席美國參議員Rick Scott訪港會面場合。該會面在9月29日在半山進行。事前，陳梓華曾私下聯絡他，說Mark Simon指示李，要讓Rick Scott知道，他們可協助對方選2024年美國總統，並提醒李應該談哪些話題。

李宇軒續說，他在2019年搞了個活動，邀請國際觀察員來港，監察2019年11月24日進行的香港區議會選舉。陳梓華支持他辦此活動，因為這樣可以幫李擴展人脈。李稱，該些觀察員關注香港民主狀況，當日分多隊在港九新界監選。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022