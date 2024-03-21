東方第6度檢舉YouTube淫片　5影片僅獲評II級不雅

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量色情、暴力及血腥的影片，從未收斂。東方傳媒機構(下稱「東方」)繼去年底後，今年由2月初開始，鍥而不捨地就以上多個問題，分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，其中於3月8日(第6度檢舉)共舉報5條涉及色情及不雅的影片。淫褻物品審裁處今日(21日)公告，將本報檢舉的全部5條影片，一律評為暫定類別屬第II類物品(不雅物品)，確保18歲或以上人士才能觀看影片。

東方最新於今年3月分別在1日，8日及15日，去信多個部門，要求跟進YouTube上充斥色情成分及涉及大量祼露影片。其中於3月8日，合共向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處檢舉5條不雅影片，5段影片包括裸體模特兒在車房拍攝2024年月曆、女行為藝術家在畫作前展露性器官、模特兒在沙灘拍攝裸照、女子下體剃毛過程片以及女子比堅尼位熱蠟脫毛過程，全部影片都有陰部大特寫，全程都無打格。

就東方的檢舉，電影、報刊及物品專員申請評級，淫褻物品審裁處今日在報章公告，以上5條影片全部被評為暫定類別：第II類物品(不雅物品)，採取措限制措施，確保18歲或以上人士才能觀看影片。不過，本報發現即使有4條影片已被評級，惟今日仍未下架，只有第5條涉及比堅尼位熱蠟脫毛的影片已不可再瀏覽。不過，部分影片涉及性器官特寫，以至女性意態撩人等色情畫面，但淫褻物品審裁處卻只將所有影片評為第II類不雅物品，而非第III類，一律禁止發布的淫褻物品。

根據《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人如將任何經審裁處評定為第III類的物品(只在暫定類別下經評定者除外)，加以發布、管有以供發布及輸入以供發布，不論該人是否知道該物品已經評定為該類別，均屬犯罪，可處罰款100萬港元及監禁3年。而發布第II類物品的罰則，首次定罪，可處罰款40萬港元及監禁1年，第二次或其後定罪，可處罰款80萬港元及監禁1年。