上水木廠塌木方砸斃男司機　死者家屬及工權會指疑有人隱瞞真相

上水文錦渡路沙嶺一間木廠於本月14日發生一宗奪命意外，貨車司機梁偉健在木廠內工作期間，被貨車上塌下的一捆木方壓斃，木廠供稱事發時無其他人在場。工業傷亡權益會聯同死者家屬今日（21日）召開記者會，透露接獲匿名告密信，指有木廠職員涉嫌夾口供，甚或有閉路電視看到事發時有剷車進行搬運工作，質疑有人隱瞞真相，要求當局查明真相。

工權會表示，意外後曾分別向勞工處及執法部門查詢調查進度，當局回應指涉事木廠閉路電視拍攝到，事發時有剷車正進行搬運工作，與木廠最初說法稱當時無人在場有出入。工權會又透露，於日前接獲一封告密信，書中透露有木廠職員涉嫌夾口供，譬如指當時並無他人在場，甚至指意外是由梁姓死者自行拆除「飛機帶」所致，圖隱瞞真相。

根據目前掌握資料，工權會估計，事發時有人搬運木材，以致木材移位繼而倒下，壓斃死者。死者家屬亦質疑，涉事木材擺放平整，若無人觸碰，木材根本不可能會從車上倒下。死者弟弟又透露，曾與哥哥直屬僱主會面，指對方樂意承認僱傭關係，並已安排一筆恩恤金；至於木廠方面，則以事件已進入司法程序為由，暫未曾會面商討事後安排。