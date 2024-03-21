港創科落後內地　智庫籲引進世界級私人孵化器來港

政府近年力推創科，然而成果仍不似預期，發現香港初創生態落後鄰近地區，如上海、北京等地。有智庫近日就香港初創發展進行調查，發現香港大學生缺乏可行的創科想法且風險偏好偏低，加上本港孵化生態不平衡，只有不足40%的中小企可取得政府合約，認為上述因素影響香港初創發展，建議政府將創業融入小學學科課程、引進世界級的私人孵化器來港發展，在新田科技城建立孵化，同時修改上市規則以開放資本市場。

事實上，政府在2018-2022 年期間投放超過 1,500 億港元培育初創企業和支持創科，但是香港在「2023年全球創業生態系統指數」中僅排名第12位，落後於北京、上海和班加羅爾等城市。本地的獨角獸數目相對較少（18家），落後於北京（91家）、上海（71家）和深圳（32家）。

有智庫早前就初創發展進行調查，與70名持份者進行焦點討論，發現有40%人認為學生不創業的原因為缺乏具體的商業理念、逾30%相信是與缺乏資金和資本，以及逾20%認為創業支援不足。

該智庫助理研究總監郭凱傑表示，目前香港針對創業教育的支援，相比起其他地方不足，香港教育圍繞中、英及數等科目，學生要到高中才有真正接觸到創業相關學科，然而接觸的人甚少。反之，芬蘭及丹麥就早在小學開始相關教育。

他又指目前香港8成半創業孵化，都是由科學園等公營項目產生，但在世界各地成熟創業體系，均由市場主導。加上本港政府強調背景審查，使只有39%的中小企初創公司可獲得政府合約，相反香港常以國際金融中心自詡，然而他指出，事實上香港初創融資的項目不多，僅佔全球風險資本市場的0.5%，坦言初創融資在港並不算中心。