去年7個校網小一派首三志願　成功率超過80%

今年的小一統一派位結果將在6月5日揭盅。本港適齡學童人口下降，根據教育局最新發表的《2023年度小一入學報告書》，去年有多達7個校網的統一派位首三志願成功率高達8成或以上，當中包括傳統名校林立的中西區和九龍城區校網，成功率上升的校網多達25個。而在自行分配學位階段，未能用盡學額的學校亦繼續增加，去年有多達165間，較前年增加11%，用盡「世襲生」學額的學校則減少42間。有小學校長認為數字反映學齡人口下跌趨勢，家長在揀選學校時更為進取。

早前教育局上載《2023年度小一入學報告書》，公布去年參與小一派位的人數和各校網派位數字。在全港36個校網中，多達25個校網在統一派位階段的首三志願成功率上升，有7個校網的首三志願成功率更超過8成，當中包括傳統名校林立、而競爭激烈的中西區11校網和九龍城41校網，成功率各高達83.72%和82.39%，其中前者更是眾多校網中成功率最高，後者獲派第10志願以外的學生人數比例反而跌至僅7.39%，較沙田91校網、深水埗40校網等還低。成功率最低的則是元朗74校網，首三志願成功率僅56.18%，但已較前年上升4.51個百分點。成功率下跌的，包括學齡人口下跌的東區14、16校網和南區18校網。

而自行分配學位階段，報告書顯示去年未能用盡自行分配學額的學校繼續增加，有165間，佔所有參與自行分配學位學校的36.6%，較2022年度增加17間，按年上升11.5%。至於用盡「世襲生」限額的學校數字，則由去年的189間回落至147間。報告書又指出，去年最終通過派位機制共分配41350個小一學位。而上年度是首次開放網上平台供家長遞交小一入學申請，報告書披露去年僅有8126名家長登記成為用戶，只有4301人通過平台選校，僅及分配學位總數的10.4%。

本身是小學校長的議員朱國強認為上年度家長難免對平台欠缺信心，他指去年的平台運作也頗暢順、沒有故障，相信今年度會有更多家長有信心使用。而首三志願滿意度上升的校網眾多，反映升小人口下跌，學生更容易入讀心儀學校，又形容家長因學齡人口下跌，選校時更進取，惟升小人口下跌的東區和南區成功率不升反跌，相信或有部分家長過度進取而得不償失，個別學校特別受家長歡迎，致學額供不應求，學生就無法入讀首三志願的學校。