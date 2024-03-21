逾42萬人獲資助進行大腸癌篩查　約16%呈陽性　2900人中招

大腸癌是本港第二大癌症殺手，2022年就有2,270人死於大腸癌。衞生署數據顯示，截至去年12月底，已資助超過42萬名市民接受大腸癌篩查，在交回的大便樣本中，有63,900人、相當於16.3%的檢查結果呈陽性，要轉介照大腸鏡，當中2,900人確診大腸癌；另外有33,000人有大腸息肉，切除後可以減低患癌機會。

衞生署指，透過篩查確診大腸癌的患者有近6成屬於早期，有助提高治療成果；相比下，並非參與篩查計劃而確診的患者，只有4成屬早期。署方指，早期的大腸癌患者存活率可達95%。在數據方面，2021年本港共有38,400多宗癌症新個案，當中大腸癌佔5,800多宗，位列第二位。2022年有14,700多人因為癌症死亡，當中2,270人死於大腸癌，同樣位列第二位。

大腸癌篩查計劃在2020年全面推行，合資格人士包括50至75歲、沒有大腸癌徵狀，每兩年到參與計劃的私營醫生接受大便免疫化學測試，如結果呈陽性，會安排照大腸鏡檢查。目前合共有超過1,200名醫生參與有關計劃。

至於採樣方面，參加者只需要按指示在家中採樣，並交到收集站，1至2星期便可收取報告；而大腸癌的成因甚多，市民平日注意飲食，可以減少患大腸癌的風險。 被問到未來會否擴大計劃覆蓋的年齡層，署方指，參考外國的建議，暫時均建議讓50至75歲人士接受篩查，但未來會定期檢視計劃覆蓋的年齡範圍。