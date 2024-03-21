宋皇臺站明起展出新一批500件宋元文物　包括骰及文房用具等

港鐵與古蹟辦合作在宋皇臺站展出文物，將由明天起展出新一批逾500件宋元時期的文物。 (李志湧攝)

為了紀念兩位曾經到港逃難的宋末皇帝而雕刻的宋皇臺聖山遺址，隨着港鐵宋皇臺站啟用而再成熱話。港鐵在興建此站時，更發現大批古物。港鐵委託考古專家進行考古發掘，出土大量宋元時期的考古遺存。而古蹟辦與港鐵合作，安排有關出土文物自2021年6月起，分批在站內展出。港鐵今日(21日)公布，由明天開始，展出新一批文物，共展出超過500件興建宋皇臺站時發現的出土文物，包括宋元時期的青瓷、文房用具、建築構件及墨書銘陶瓷器等，大部分屬於首次展出，市民可於車站近距離欣賞。

是次更新工作除原有的「宋皇臺出土宋元文物展」文物外，亦新增「宋皇臺與海上貿易」，共展出超過500件興建宋皇臺站時發現的出土文物，包括宋元時期龍泉窰系青瓷、青白及淺青釉瓷、文房用具、建築構件、銅幣、香爐、墨書銘陶瓷器等，大部分為首次展出。

港鐵指，過去大半年全力支持古蹟辦團隊，籌備相關展覽，而經過更新後，展出的文物除了非常珍貴，亦充滿趣味性。港鐵又說，現時每日有數萬乘客人次使用宋皇臺站，乘客可在車站近距離欣賞出土文物。預計新一批文物展出的初期，到宋皇臺站觀賞的市民可能較多，港鐵會留意車站運作情況，呼籲到場參觀的市民耐心等候。