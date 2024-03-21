筲箕灣耀興道去年9月世紀暴雨後封閉　本周六重開一條西行車線

受去年9月世紀暴雨侵襲，筲箕灣耀東邨耀興道發生嚴重山泥傾瀉，相關行車道其後全線封閉。路政署今日(21日)表示，近筲箕灣耀東邨的一段耀興道，經修復及公共巴士試路後，將於本周六(23日)上午約5時30分，重開一條西行方向的行車線。署方又指，由於復修工程仍在進行中，耀興道相關路段在惡劣天氣警告信號生效期間，包括紅色或黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或山泥傾瀉警告等，需臨時封閉並禁止車輛通行，以保障道路使用者安全，

行經該路段西行方向的6條巴士路線，包括城巴第77、82S、99、N8號線及過海巴士第110及606號線，以及專線小巴第65號線，將會全部恢復行駛原有路線，沿路近筲箕灣廣場、東盛苑及耀東商場的巴士站亦會恢復使用，惟耀明樓對出的巴士站仍需繼續暫停使用。至於沿耀興道東行方向的6條巴士，包括城巴第77、99、720X及N8號線及過海巴士第110及606號線，以及專線小巴第50及65路線，則維持現時改道安排，繼續為耀東邨居民提供服務。

路政署表示，會繼續進行餘下的斜坡復修工程，包括在山坡中腰部分的噴漿混凝土表面上安裝金屬護網，以及建造混凝土扶壁和以岩釘加固山坡上的巨型孤石。同時，渠務署及水務署亦會爭取盡早完成復修所有損毀的相關地下公共設施。路政署已在路面適當位置放置貨櫃作臨時屏障，保障道路使用者安全。整個復修工程完成後，路政署會進行其餘的路面修復工程，並爭取於今年6月底前全面重開耀興道的行車線及行人路。