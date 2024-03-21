都會大學成首間應科大　冀提升職專教育社會地位

教育局今日（21日）宣布，都會大學成為全港首間應用科學大學。都會大學校長林群聲表示，都大的辦學方式和理念一直都與應科大成立原因不謀而合，因此非常支持政府的舉措，未來將會進一步提供職專課程，現時如體育管理，酒店管理及航運管理等部分課程已正在構思，亦希望能透過課程訓練機師等業界缺乏的專才。林群聲指出，職專教育過去在香港被視為「次一等」，但有關觀念有需要改變，惟需仍要時間，希望都大未來提供的職專課程，能令社會改變有關觀念。

教育局局長蔡若蓮表示，當局提出推動應用科學大學發展，大力提升職專教育獲得大學學位的地位，經教育局及評審局的評核，都會大學順利通過管治、管理、質素保證、學習環境及學生支援，以及業界合作和認受性，三個重點範疇的評審要求。而政府一直致力推廣職專教育，鼓勵年輕人按個人能力興趣，選擇升學出路加入不同行業，為讓有志於專業技術發展的青年建立康莊大道，達行行出狀元的目標。

她續指，未來將繼續鼓勵合適院校，按教育局公布條件規劃院校發展藍圖，以申請成為應用科學大學，目前未有就院校申請成為應用科學大學的數目設硬指標，亦不限有關院校應用科學課程與其他課程比例，以確保院校自主發展，但亦不排除日後各院校在應用科學上發展成熟，會增設有關規範。而新一份財政預算案中提及將撥款1億元設立啟動資金，協助都會大學在內的自資專上院校，成立應科大聯盟，共同宣傳推廣，提升職專教育在社會，家長及學生心目中的地位，當局會提供財政和配套支援，包括優先考慮將合資格課程納入「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP)，以及在審批相關支援措施的申請時，優先考慮應用科學大學的合資格申請。