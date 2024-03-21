將軍澳夜光行人徑開放　市民繞道而行　

當局在去年的《施政報告》中提出，由民政總署邀請18區「地區青年社區建設委員會」為當區設置富有特色的「打卡」地標作出建議，展現地區的獨特風貌。其中西貢民政處建議在將軍澳百勝角灣畔徑部分位置，鋪上夜光螢石及夜光沙粒，物料於日間吸收足夠紫外線後，夜間閃耀出光芒，營造「腳踏星河」的效果。夜光行人徑昨晚（20日）開放，有市民經過時隨即「打卡」，亦有不少人選擇繞道避開，似乎不知道可以逕直走過，亦有人踏過後檢查自己鞋底。另外，夜光行人徑亦出現滲水，四周有滲水水漬。

西貢民政事務處今年1月向區議會提交文件，擬於西貢區設置富有地區特色的三個「打卡」地標，其中包括擬於將軍澳灣畔徑部分路段，設置夜光行人徑，預計今年第二季或之前完成。民政處工程組參考內地及海外經驗，研究於該徑鋪上夜光螢石及夜光沙粒，物料於日間吸收足夠紫外線後，在夜間會閃耀出光芒，營造「腳踏星河」的效果，又指會於有需要的位置增設紫外線燈。

夜光行人徑所在位置環境昏暗，行人徑發出淺藍色光芒，有市民路過夜光行人徑時，隨即拍照「打卡」分享，不過也有市民路過時，選擇繞道而行，似乎不知道可以逕直走過；亦有市民在踏過夜光行人徑後，檢查自己的鞋底。此外，夜光行人徑似乎亦出現滲水情況，發光表面有水迹，四周外亦出現滲水水漬。

西貢區議員林俊嘉指出，該短版夜光行人徑屬試驗版，區議會打算先檢視試行效果再決定是否延長行人徑的長度，因此暫時未有就此做宣傳。他認為目前試行結果不錯，支持延長行人徑，但建議多就該徑作宣傳以了解實際人流和對附近居民的影響，又表示不擔心夜光會造成光污染，因為政府有進行環評。