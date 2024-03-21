科學委員會同意可使用噴鼻式流感疫苗　四價和三價下年度起接種

疫苗可預防疾病科學委員會今日(21日)就本港2024至25年度流感季節的流感疫苗接種發表建議，認同滅活流感疫苗、減活噴鼻式流感疫苗及重組流感疫苗均可在香港使用；而優先接種季節性流感疫苗的群組，與2023至24年度年度相同，涵蓋幼童、50歲或以上人士、孕婦等。

科學委員會建議，優先接種季節性流感疫苗的群組，涵蓋醫護人員、50歲或以上人士、孕婦、居於護理院舍的人士、有長期健康問題的人士、年齡介乎6個月至未滿18歲的兒童及青少年、家禽業從業員，以及從事養豬及屠宰豬隻行業的人士。至於疫苗種類，科學委員會認同滅活流感疫苗、減活噴鼻式流感疫苗和重組流感疫苗均可在香港使用。四價和三價季節性流感疫苗均可於2024至25年度流感季節使用。

衞生防護中心表示，季節性流感疫苗能有效預防流感及其併發症，除了已知對疫苗有禁忌症的人士外，所有市民每年都應接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。鑑於最新的監測數據顯示，本港整體流感活躍程度仍維持在高水平，建議未曾接種流感疫苗的市民，尤其是幼童及較年長的成人，應盡早接種疫苗以作預防。