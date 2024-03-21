銅鑼灣錶行劫案再拘3人起回13隻錶 至今9人落網

銅鑼灣富明街一錶行於今年2月28日，被3名持械南亞裔匪徒打劫，掠走25隻總值612萬港元的名錶，6名(26至35歲)印尼籍男女被捕。執法人員經進一步追查後，昨日(20日)再以涉嫌「處理贓物」拘捕3人(19至27歲)，起13隻、約值200萬港元名錶。案件至今已有9人被捕，當中一人為假難民。

人員表示，案發後翻看數百小時閉路電視錄影，成功鎖定接贓及策劃劫案人的身份及住所，昨晚分別於黃大仙、九龍城及深水埗，拘捕1名19歲泰國籍女子、及2名分別24及27歲巴基斯坦籍男子，3人俱持香港身份證，他們涉嫌從劫匪手中取得及處理劫案的失物。

人員亦於泰國籍女疑犯位於九龍城的住所內起出13隻名錶，當中12隻是案中失去的手錶，另一隻名錶則相信是2023年12月發生於尖沙咀的錶行劫案的失物。人員將繼續針對打劫團夥進行調查，並追查餘下的失物去向。

據了解，被捕泰國籍女子主要在幕後處理贓物，並將贓物賣給不同買家圖利。由於搜獲另一宗劫案的贓物，不排除該個犯集團涉及多宗錶行劫案，贓物在本地或外國平台售賣。