2月份消費物價指數升2.1%　受農曆新年影響導致食品價格上升

政府統計處（統計處）今日（21日）公布2024年2月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2024年2月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2.1%，較2024年1月份的相應升幅（1.7%）為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2024四年2月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.2%，亦較2024年1月份（0.8%）為高。按年升幅擴大主要是受農曆新年影響導致食品價格上升。

每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，由於今年農曆新年在2月份，而去年則在1月份，因此2024年1月份和2月份數字的按年比較可能會受到某程度的影響。以2024年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為0.9%。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2024年2月止的3個月的平均每月變動率為0.0%，與截至2024年1月止的3個月的相應變動率相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率均為0.0%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2024年2月份的按年升幅分別為2.3%、2.0%及2.0%，而2024年1月份的相應升幅則分別為2.0%、1.6%及1.5%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2024年2月份的按年升幅分別為0.8%、1.2%及1.6%，在2024年1月份的升幅則分別為0.5%、0.8%及1.0%。

以2024年首兩個月合併計算，甲類、乙類及丙類消費物價指數的按年升幅分別為2.2%、1.8%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為0.6%、1.0%及1.3%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至2024年2月止的三個月的平均每月變動率分別為-0.1%、0.0%及0.1%，而截至2024年1月止的三個月的相應變動率分別為-0.1%、0.0%及0.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至2024年2月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率分別為0.0%、0.0%及0.1%，而截至2024年1月止的三個月的相應變動率則分別為-0.1%、0.0%及0.0%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2024年2月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升6.1%）、外出用膳及外賣（上升3.6%）、雜項服務（上升3.6%）、住屋（上升3.0%）、交通（上升2.3%）、衣履（上升1.3%），以及雜項物品（上升1.0%）。

另一方面，綜合消費物價指數在2024年2月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌7.8%）、耐用物品（下跌1.4%），以及基本食品（下跌0.1%）。

截至2024年2月止的三個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.1%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升2.4%、2.0%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、0.8%、1.1%及1.5%。

截至2024年2月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升2.1%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.3%、2.0%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.5%、1.5%、1.5%及1.7%。

政府發言人表示，基本消費物價通脹率在2024年首兩個月維持溫和。儘管外出用膳及外賣的價格繼續錄得相對快的升幅，基本食品的價格按年下跌。能源相關項目價格進一步向下。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會保持溫和。儘管本地成本或會隨着香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力，外圍價格壓力應會進一步緩和。政府會繼續留意情況。