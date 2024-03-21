去年12月職位空缺與前年同期相若　教育業佔7920個

根據政府統計處今日（21日）發表的數字，2023年12月與上年同期比較，統計調查所涵蓋的行業的私營機構總就業人數上升0.8%，即增加20,800人；而職位空缺數目為73,070個，與上年同期數目相若。

在2023年12月，所有涵蓋行業合共僱用272.2萬人。進出口貿易業的就業人數為362,600人，其次是專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）310,400人、零售業245,700人、金融及保險業231,700人和餐飲服務業224,500人。

與上年同期比較，多個選定行業的就業人數有所增加。增加主要見於建築地盤（只包括地盤工人）（12.0%或12 900人）、藝術、娛樂、康樂及其他服務業（5.1%或5,900人）、住宿護理及社會工作服務業（5.0%或3,400人）和教育業（3.5%或7,500人）。另一方面，就業人數減少的行業主要有批發業（-6.2%或-3,200人）和進出口貿易業（-4.6%或-17,400人）。

在2023年12月的73,070個私營機構職位空缺當中，教育業佔7,920個，人類保健服務業佔6 410個，專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）佔6,150個，餐飲服務業佔6,100個，而住宿護理及社會工作服務業佔5,500個。

與上年同期比較，各選定行業的職位空缺數目的變動不一。職位空缺數目減少的行業主要有運輸、倉庫、郵政及速遞服務業（-2 020個或-27%）、進出口貿易業（-890個或-25%）、金融及保險業（-760個或-12%）和零售業（-590個或-10%）。另一方面，職位空缺數目增加的行業主要有建築地盤（只包括地盤工人）（1,860個或347%）和藝術、娛樂、康樂及其他服務業（780個或17%）。按主要職業組別分析，私營機構的職位空缺主要為服務及銷售人員（26,200個）、專業人員（12,760個）和輔助專業人員（10,440個）。