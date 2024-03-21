機場2月錄得420萬人次客運量　較去年同期增96.5%

香港機場管理局今天（21日）公布香港國際機場2024年2月份航空交通量，月內機場錄得客運量420萬人次，飛機起降量27,615架次，與去年同月的低基數比較，分別按年增加96.5%及69.3%。機管局指航空交通量錄得明顯增幅，部分由於農曆新年假期帶動所有類別客運量上升，當中以往來東南亞、中國內地及台灣的升幅最高，而機場於2月7日至18日平均每天處理逾15萬人次旅客，以及超過960架次飛機起降量。機場於2月18日錄得的客運量達160,600人次，於2月7日的飛機起降量為1,029架次，均為今個農曆新年假期間最高的單日高峰。

機管局續指，2月的貨運量同比增加11.7%至324,000公噸，升幅最主要來自出口貨運量，較去年同月增加30%。主要貿易地區以往來北美、歐洲及中東的貨運量錄得最大增幅。而於今年首兩個月，機場客運量為840萬人次，較2023年同期攀升98.2%，飛機起降量則增加73.3%至56,370架次，貨運量則上升21.3%至701,000公噸。而過去12個月，機場客運量錄得4,400萬人次，同比跳升349.2%。飛機起降量及貨運量則分別同比上揚98.7%及8.2%至299,925架次及450萬公噸。

與此同時，HK Express於3月份開通往來香港國際機場與北京大興國際機場的新航線。機管局首席營運總監張李佳蕙表示，很高興本地航空公司開通香港與北京大興之間的新航線，相信新航線將加深彼此聯繫，並進一步提升機場作為中國內地聯通全球的首選門戶作用。