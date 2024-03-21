醫管局醫護人手錄正增長　料年底200名海外醫生受聘到港

醫管局今日(21日)召開大會後見記者，醫管局主席范鴻齡表示，過去3個月醫護流失情況呈改善趨勢，下跌幅度顯著。截至今年1月底，過去12個月醫生流失率為5.4％，護士流失率為8.6％，兩者均較去年1月底的6.6％及10.6%下降。而目前已有2,413名醫護人員接受退休後重聘，包括150名醫生和537名護士。整體而言，過去12個月，共有351名離職醫及2,321名離職護士，新聘的醫生和護士分別有587位及2,539位，均錄得正增長。

搶人才方面，范鴻齡指出，局方3個月前成立環球醫療人才的招聘中心，至今已向非本地培訓醫生發出超過200份聘書，其中143名醫生已經接受聘用，至於其他醫生，目前仍在討論細節，形容招聘海外醫生進度良好。他續指，醫管局下月會再帶隊到英國倫敦和曼徹斯特進行招聘，並會研究在下半年在澳洲、加拿大等地舉辦線上形式的推廣活動，希望有更多醫護人員加入。他預期，至今年底會有超過250名非本地培訓醫生到港工作，包括長期聘用200人，其餘是作短期培訓交流。

此外，當局正檢討公營醫療收費。范鴻齡表示，是次檢討屬每兩年一次的恆常檢討，會全面檢視醫管局各項服務包括藥物的整體收費，醫管局會向政府提交報告，當局會在年底前公布結果。他指，上次檢討時，政府經考慮整體情況，包括市民的負擔能力，而決定不加價，強調檢討是為完善醫療安全網、病人不會因病致貧，調整收費是確保公帑用得其所，並非增加收入。他又指，當局不排除增加若干項目收費，同時減低其他項目收費，以改變病人求診習慣。

醫管局行政總裁高拔陞表示，急症室需求龐大，相信不能單靠調整收費分流病人，亦需要私營醫療及藥劑服務的配合。他提到，過去農曆新年為「非緊急」和「次緊急」病人提供的特別退款安排，運作經驗正面，會積極考慮在復活節期間採用。對於醫管局在2個月內有3宗醫療事故，高拔陞指，相信近日的醫療事故屬個別事件，指每一事故的成因和改善措施不一，需要留待根源調查委員會提交報告。