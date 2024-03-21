建造業安全紀錄計劃　初步釐定10項評核　針對安全帽扣尾繩等

工業意外一宗都嫌多！建造業議會正與業界研究建立「前線人員安全表現紀錄」計劃，對工人在工地安全進行計分。議會執行總監鄭定寕今日（21日）與傳媒茶聚時表示，正就計劃向業界進行諮詢，強調評核涵蓋工地所有人員，故標準需達一致性，避免因不同工地出現差異，初步已釐定10多項評核範圍及內容，譬如針對佩戴安全帽、扣尾繩等，另會考慮設立上訴機制，望於今年年中推行。

鄭定寕表示，計劃每分每秒都會進行，一旦發現工人表現出現異常，便會進行記錄，而計方向大致會分為兩方面，第一如工人表現優良，可獲獎勵，會方正積極參與業界過往一貫做法，如派現金券等方案；如表示欠佳，則需擇日再上培訓課程。他強調，記錄工人表現前，必須得到對方同意，再培訓課程旨在鼓勵及提醒工人有那一方面應多加留意改善，即使工人拒絕上課，亦不會解僱，但會方會繼續多番提醒。

談到評核公正性方面，鄭指，在計劃下，前線工人將由其主管及安全主任進行評核，至於他們對上，亦有其直屬上司進行評核，以確保公正性。至於私隱方面，他強調非常尊重私隱，指工人即使被記錄，只會有工人自己、受僱公司的管理層所知，不會在業界互通，以影響其生計，亦不鼓勵業界出現消息互通情況；又指目前與業界討論後，初步有再培訓完可抵消工人記錄的構思方向。

建造業議會另分享今年新發展方向，透露會從三方面加強工作，分別是加強安全文化，譬如透過舉辦課程，改變業界，尤其大判、二判管理人員對安全的看法及心態；第二是加強科技落地，推動創新，包括會設立數碼獎等，獎勵傑出人士或公司作出數碼科技的貢獻；最後會加強人才培訓工作，議會估算現時熟練或半熟練技工及專業人士，分別欠缺接近2萬人及6、7,000人，故除了透過自身訓練及提高訓練量，亦會考慮從國內招聘員工，填補缺失。