近90%受訪者曾受關節問題困擾　逾70%不知玻尿酸助潤滑關節

醫健連線今日（21日）公布一項研究，指近90%受訪港人曾受關節問題困擾，而不良的生活習慣及肥胖等，是造成人們關節出現問題的重要原因之一。團體指，跑步會令髕骨關節承受約體重4.5至7.6倍的反作用力，如用不良姿勢，對關節影響更大。

團體就調查成功回收了2,518份問卷，主要訪問30歲以上香港居民，60歲以上佔到40%。骨科專科醫生袁智斌表示，在問卷調查中，56%的受訪者表示有關節問題，當中最常見出現關節問題的部位是膝關節。袁指出，生活中常見的習慣或動作都會對身體各類關節造成影響，例如長時間低頭玩手機會令脊椎承受3倍壓力，當下香港人生活節奏快，比較少有時間進行運動，且如果運動姿勢錯誤也會對關節造成損傷。

團體指，植物雙肽蛋白可令身體加速吸收蛋白質，惟超過70%人不知道玻尿酸對關節的影響。註冊營養師黃兆章表示，日常生活中的食物如肉、魚、雞蛋、奶等可以提供動物性蛋白質，市民亦可選擇諸如大豆、豌豆、豆腐等植物性蛋白，植物性蛋白中飽和脂肪含量較低，同樣分量下不容易導致肥胖及對心血管健康會更有幫助。黃指出，隨着年齡增長，人體會開始流失且較難合成玻尿酸，玻尿酸主要在人體關節內，負責潤滑關節。

關節病患者圓圓是一名舞蹈老師，練舞時不時會受傷，起初以為會自行康復，但後來再一次受傷後醫生發現其半月板受損，需要接受手術。但是術後仍然會有關節問題，且愈發頻密，但市面上的關節護理的保健品繁多且療效不確定，令其不知如何選擇。