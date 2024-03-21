尖沙咀拘跨境洗黑錢集團兩成員　騙款入帳20分鐘購物轉售圖利

疫情後恢復通關，中港往來變得更方便及頻繁，但有內地不法分子卻藉此契機進行跨境洗黑錢活動。前日(19日)，執法人員於尖沙咀進行反罪惡巡邏期間，於廣東道一帶截查2名形迹可疑的內地男子，繼而從他們身上搜獲多張不屬於他們、由內地不同銀行發出的銀聯扣帳卡、多部手提電話以及一部無線終端收款機(POS機)。經調查後，相信2人是跨境洗黑錢集團成員，將在內地詐騙所得的犯罪得益在香港購物再變賣，因此以涉嫌「洗黑錢」拘捕他們。

人員經進一步查問、到訪有關商戶和翻查「天眼」影片後，發現被捕人士在過去1個月已多次進出香港，每次抵港便到尖沙咀進行購物。調查又發現，2人均為社交平台Telegram內一個名為「富貴旅行團」的群組之成員，他們在群組分別接收2個自稱「富貴」和「發財」的上線人員指示，再在特定商店購買特定貨物。

據了解，涉事集團會在內地招募俗稱為「腳」的購物員，再將已經下載Telegram的工作電話派發予「腳」。待時機成熟後，集團會安排「腳」前往香港，在香港領取由集團派發的扣帳卡及POS機，先在便利店作出小額交易，或透過POS機「試卡」，確保相關戶口無被凍結後，「腳」便會在尖沙咀的大型商場等地點徘徊，等待群組進一步指示。

此時，身處內地的成員一旦確認有黑錢入帳，便會即時指示「腳」購買電子用品、奢侈品和現金券等容易變賣的物品。據悉，由一名內地受害者將錢轉入集團操控的帳戶，到身處本港的「腳」前往消費，當中的時間只是短短20分鐘。

涉案男子是在前日中午到港，他們到埗後曾經進行「試卡」，直至下午約5時收到指示，前往購買6部總值約6萬多港元的iPhone手機，但由於相關款項被內地執法部門及時凍結，故交易無法成立。被捕人士已被控以「洗黑錢」罪名，案件將於明日(22日)在九龍城法院提堂。執法部門相信，今次行動已成功搗破該個自3月初活躍於尖沙咀區、多次以銀聯扣帳卡作犯案工具的跨境洗黑錢集團。

調查人員表示，該種洗黑錢手法難以在短時間內發現資金流向，並且作出堵截，因此自去年年初開始，本地執法部門已經與內地國家反詐中心及多間銀聯發卡機構建立合作機制，令調查相關案件時可以更快獲得資訊，大大提升偵破能力。