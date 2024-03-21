九龍城區會討論啟德體育園進展　議員關注租場收費及店舖招租

快將落成的啟德體育園既是大型體育活動的場所，同時亦是推行全民運動的重要設施。九龍城區議會今日(21日)召開會議，有區議員關注體育園並非政府營運，外界租用場地方面會否參考康文署，把收費訂在合理水平；亦有區議員詢問啟德零售館的招租情況。體育園代表指體育園的定位跟康文署不同，兩者難以劃一比較，但已就場地收費跟文化體育及旅遊局研究並訂出價目，不過要待政府考慮和審批；零售館則已有7成店舖租出。

區議員關浩洋表示，康文署場地是舉辦活動的熱門選擇，形容市民對政府的收費水平「根深柢固」，相對之下體育園屬私營機構營運，釐定有關收費會否參考康文署。他期望體育園能體諒普羅大眾的經濟條件，以合理價格讓市民租用場地。另一區議員李超宇詢問啟德零售館是否跟體育園一同開幕，又要求交代商舖的招租情況。

啟德體育園代表回覆，指體育園設施不可完全跟康文署比較，畢竟政府在規劃體育園的時候，是藉此推動九龍東和香港體育經濟的發展，以及可以進行國際性比賽和大型盛事，故此無論配套和設備都是因應國際體育館的要求和規格。園方在擬訂場租的時候有其計劃，並聯同文體旅局研究和訂出價目，但要待政府考慮和審批，有結果將與文體旅局方面一同公布。她說體育園雖由有限公司負責營運，但會秉持運動優先的理念，在沒有賽事期間，公眾運動場和戶外空間會向市民開放，當然亦歡迎學校或團體租用。

至於啟德零售館的招租情況理想，目前超過7成店舖租出，她說除了餐飲，還有星級教練或運動員執教的運動學堂，亦有保健項目，以及米芝蓮推崇的概念餐廳，冀做到融合不同元素，為市民提供一站式體育玩樂體驗。