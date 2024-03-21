中環藥店「両變錢」升價10倍　內地遊客嬲爆舉報拘一男職員

昨日（20日）下午時分，海關接獲一名內地遊客舉報，指一間位於中環的藥店以不良營商手法向他進行銷售。海關快速行動隊隨即聯絡受害人，並在同日晚上展開調查，發現該藥店的店員在銷售藥材時涉嫌使用誤導性遺漏的不良手法，違反《商品說明條例》，遂於今日(21日)採取行動，拘捕一名31歲藥店男店員。

調查人員表示，受害人是在前日(19日)到涉事藥店選購保健品，期間該店店員藉詞受害人有健康問題，向他推銷3款中藥材以改善體質。店員在介紹首2種中藥材時，均表示藥材以両為計價單位，惟介紹第3種藥材「珍珠草」時，店員只是提及有2種不同的價格，分別是680港元及1,280港元的「珍珠草」可供選擇，並未提及計價單位。

受害人最終選擇1,280港元的「珍珠草」，並獲店員建議選購8両分量。受害人在購買過程中，曾多次向店員詢問總價，包括在中藥材被磨粉時作出查詢，但店員每次都迴避回答。直至磨粉完成後，店員才向受害人表示「珍珠草」是以錢計價，並指出8両「珍珠草」的價錢為102,400港元。受害人不同意價格，立刻表示拒絕購買，但店員強調中藥材已經磨粉，迫使受害人就範付款。

調查人員表示，海關有決心打擊該些針對訪港旅客，破壞香港作為購物天堂、好客之都的違法行為。如發現有商戶違反《商品說明條例》，必定會果斷執法。