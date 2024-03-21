女秘書掠老闆630萬財物失聯　再入境澳門被捕

女秘書乘職務之便，利用老闆提供的鎖匙及夾萬密碼，到老闆住所偷走630萬澳門元財物後離開澳門並失聯。至昨日(20日)女秘書於港珠澳大橋口岸將經香港到澳門時，被澳門執法人員截獲，調查期間拒合作。

涉案人姓吳，女性，40歲，澳門居民，報稱秘書。案中事主常居香港，在澳門開設公司。案情指，女秘書擔任公司秘書數年，而澳門公司的日常業務由她處理，為方便她工作，事主一直以來向對方提供住所鎖匙及夾萬密碼。直至上周一(11日)晚上約10時，事主與女秘書突然失聯，事主心知不妙，認為事有蹊蹺馬上從香港趕赴澳門，到住所後發現單位及夾萬內的現金、首飾和現金支票簿不翼而飛，合共損失630萬澳門元，懷疑有人「穿櫃桶底」報案。當地執法部門於上周三(13日)接獲案中事主報案。

執法部門展開調查後發現，女秘書自去年9月起，已利用現金資票簿轉移事主資產，同時亦發現她於上周二(12日)經國際機場潛逃台灣。直至昨日，案中女秘書經港珠澳大橋口岸從香港入境澳門，人員隨即將其截獲。調查期間疑人拒絕合作，人員僅在其身上搜出3萬澳門元現金。部門稱有強烈跡象顯示女秘書涉嫌加重盜竊，對其落案起訴並移交檢院跟進，同時將繼續對疑人作案動機、款項去向等作後續調查。