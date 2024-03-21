各界質疑評級標準　認為當局淫審處需檢討

東方傳媒機構(下稱「東方」)於3月8日第6度檢舉的5條YouTube影片，包括裸體模特兒拍月曆及女子下體剃毛及熱蠟脫毛等，經電影報刊辦呈交淫褻物品審裁處後，結果淫審處今日(21日)公告，5條片僅暫定類別屬第II類物品(不雅物品)，確保18歲或以上人士才能觀看影片。對於性器官任睇、陰部大特寫及動作淫穢影片均可「過骨」，未被第III類淫褻物品，令法律界人士、學者及議員均質疑有關評級標準。

曾擔任審裁委員小組成員的執業大律師龔靜儀指出，東方檢舉的YouTube影片明顯看到性器官，但只是獲評II級不雅，事實上，II級即18歲以上人士才可以觀看，但她坦言：「好多時根本執唔法，唔通要登入時入身份證資料？咁會唔會虛報呢？科技先進咗，上網好難有人係隔離睇住有無人犯法。」她又指，淫審處的評級會根據《淫褻及不雅物品管制條例》，並考慮「一般合理的社會人士普遍接受的道德禮教標準」，但除非是轟動的大事件，如藝人被偷拍，社會上有廣泛討論，否則評級便要視乎數名審裁員的個人道德標準。不過，因年期限制，現時淫審處較少資深審裁員，直言：「以前守住個道德標準守得幾好，依家有無降低呢就唔知啦！」

議員葛珮帆同樣認同淫審處標準不一，直言：「究竟憑咩定為第II，咩係III級？」而評級後亦沒有即時行動，將片段下架，認為不可接受。她又重申YouTube沒有年齡限制，小朋友或接收不良信息，直接受到影響。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，涉及裸露性器官的影片應當評為III級，過去很多YouTube影片也沒有被評III級，令人難以理解，估計與評審員的準則不一有關，認為電影報刊辦需要去檢討。而多年前東方曾刊登一張外國明星照片，已打格處理的相片事後仍遭評為II級，惟另一份報紙同一照片卻只是I級，予人雙重標準之感，對比如今，即使沒有打格的裸露片也只是II級，存在很大問題，不認為20年間本港社會進化到可以接納裸露性器官的影片只屬II級。

根據《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人如將任何經審裁處評定為第III類的物品(只在暫定類別下經評定者除外)，加以發布、管有以供發布及輸入以供發布，不論該人是否知道該物品已經評定為該類別，均屬犯罪，可處罰款100萬元及監禁3年。而發布第II類物品的罰則，首次定罪，可處罰款40萬元及監禁1年，第2次或其後定罪，可處罰款80萬元及監禁1年。