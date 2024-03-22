跨部門新界南及旺角打擊黑工及掃黃 共拘38人包括賣淫內地女

新界南與多區執法人員聯同入境事務處和勞工處，昨日(21日)進行代號「冠軍」及｢權能者｣的聯合反非法勞工行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。行動中，人員共拘捕30人，包括5名本地男子、4名內地男子、1名本地女子、16名內地女子、2名巴基斯坦男子、一名越南男子及一名印尼女子，年齡介乎24至57歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「僱用不可合法受僱的人」、「有遣送離境令對其有效下從事有薪的僱傭工作」、「逾期居留」、「逾期居留人士接受僱傭工作」、「非法入境」及「通緝人士」。

當中，人員於荃灣市中心一帶進行掃黃行動，拘捕12名懷疑進行賣淫活動的內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。行動中，人員亦發現其中1名本地男子為被通緝人士。所有被捕人現正被扣留調查。

另外，旺角區執法部門聯同入境處人員同日展開反非法入境者及非法勞工行動，突擊巡查區內多個地點。行動中，人員共拘捕8名男女，包括1名越南漢、1名內地男子、4名內地女子和2名非印尼女子，年齡介乎28歲至43歲，分別涉嫌「非法入境」、「違反逗留條件」及「逾期居留」等罪行，部分被捕人稍後將交由入境事務處跟進。