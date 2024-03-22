公營醫療及醫學院均缺人手　陳肇始稱需要加強培訓及積極搶人才

本港公營醫療系統人手長期短缺，尤其公立醫院急症室被輕症患者「塞爆」，更添醫護人手壓力，長遠亟需培訓更多本地醫生。港大基層醫療健康教研中心總監、前食物及衛生局局長陳肇始今日(22日)在電台節目表示，本港兩間醫學院已積極增加學額，但教師人手同樣面臨不足，亦要加強培訓及積極搶人手，否則教育質量會受影響，而進一步吸引非本地培訓醫生在港執業，能夠較快解決公營醫療系統人手短缺問題，

她又稱，若能做好基層醫療，將有效減少第二及第三層的醫療需求，縮短醫管局服務的輪候時間，但基層醫療仍有很多工作需要深化，例如當局對社區醫護人手的培訓應急起直追。

另外，政府在去年11月推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民參加，陳表示有關計劃反應熱烈，據了解至今已有逾2萬人參與。至於新一份財政預算案提出加煙稅，陳認為煙稅明年亦應該繼續上調，指很多文獻及研究都顯示加煙稅能有效提升戒煙意欲，必須有誘因推動煙民戒煙，政府應多管齊下實施控煙策略，包括研究擴大禁煙區及加強戒煙輔導服務。