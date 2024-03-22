YouTube裸露性器官淫片不絕　東方第8度檢舉

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片愈揭愈多，從未收斂，東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現以下5條YouTube影片，均有大量裸露或性器官大特寫的片段，今日(22日)第8度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題，勿姑息YouTube。

第1條影片是外國一個音樂特輯，多名穿着丁字褲的女子在鏡頭前翹起臀部，擺出誘人動作；亦有女子全祼坐在水上電單車上與男伴狂歡，期間露出胸部，全程沒有打格。該影片中有女子在另一女子的屁股後倒酒並喝掉，意識淫邪。第2條影片是聲稱街頭集體祼露行為藝術，多名不同年紀的男女，赤裸裸在一條公眾街道上作出各種動作，期間無論男或女都有展露性器官，後期亦有部分單獨上陣的女子，在街道上站立或躺平，任由途人觀看全祼的胴體，影片也是全程無打格。

第3條影片以抽象的藝術為名，有一名裸體模特兒，在沙灘上對着鏡頭騷首弄姿，不時自摸胸部及下體，期間有人用水槍等工具，將不同顏料噴灑到她身上，令她的身體慢慢被塗料覆蓋，直至成為一件藝術品。第4條影片將全身赤裸的女模特兒化身「國王的新衣」，首先有人在她身上以黑色筆寫上Bra，Pants等字句，實則她並沒有穿着任何衣物，然後就如日常工作般全身赤裸前往乘巴士，在人來人往的街道上步行，其胸脯及陰部展露無遺，亦有攝影師全程拍攝，途人也不忘行注目禮。

至於第5條影片是金髮美女模特兒全身赤裸，塗抹潤滑油後，在鏡頭前擺出各種誘人動作，拍攝沙龍。鏡頭由她走出房間一直以近鏡拍攝她的身體，期間可以清楚看見胸部及陰部，而她在拍攝期間的動作也相當大膽，不時彎腰露出乳房。