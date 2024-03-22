涉網上討論區多次發煽動訊息　35歲無業男認罪　還押至4.10判刑

一名35歲男子涉嫌多次透過「連登」網上討論區持續發布具有煽動意圖的訊息，被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，案件今（22日）西九龍裁判法院再提訊。被告認罪，押後至4月10日下午判刑，以索取被告背景報告，期間被告續還押。

35歲被告曾國熙，報稱無業。控罪指，被告於2023年7月21日至2024年1月18日期間在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在LIHKG（連登討論區）發布、提供及/或持續提供陳述，具意圖：引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案情指，涉案煽動訊息有36則，內容談到「黑警」、香港獨立、「光時」口號，又形容歌曲「願榮光歸香港」是香港國歌。被告在2024年1月18日被拘捕。辯方求情時指，被告當時受偏頗文章及留言影響，現已十分後悔。被告被捕後，自願向執法人員提供相關裝置及帳戶的密碼，遭起訴後亦沒有向法庭申請保釋。這展示被告悔意，他想為被告行為負責，冀法庭從輕法落。

案件編號：WKCC 320/2024