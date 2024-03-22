涉用冒牌機推廉價「HIFU」美容療程　銷售員及美容院董事被捕

海關不良營商手法調查組早前接獲兩宗報案，指兩間位於沙田石門及觀塘的小型美容院內，職員銷售期間懷疑作出虛假商品說明，經調查後相信有人利用偽冒某品牌的美容儀器，訛稱以該品牌提供俗稱「HIFU」的高強度聚焦超聲波美容療程。關員於本月14日及18日分別前往兩間美容院喬裝顧客試購服務，經調查後以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕3名女子(36至40歲)，她們分別為美容院的董事及銷售員。

行動中，海關在兩間美容院內分別檢獲1部懷疑偽冒美容儀器，其外觀、功能及價錢均與正牌儀器有明顯差異。海關指，偽冒儀器的機身側面均無貼上正貨標籤，其中一部更無產品標籤，另一部的產品標籤則貼在與正貨不同的位置。此外，儀器機身背面及操作手棒上，亦無印有正貨製造商的商標。有關儀器經初步測試後，相信其輸出能量的功率及方式均與正貨不同，其美容成效存疑。

此外，涉案冒牌儀器售價約1萬港元，正貨比之昂貴數十倍，故涉案美容院能以每次療程約1千港元價格吸引顧客，其收費較正常價格便宜數倍。由於有關技術涉及高強度能量輸出，若使用不當會有潛在危險，導致紅腫、灼傷等徵狀，而使用偽冒儀器的風險更大，幸兩間美容院分別營運2年及5年期間，均無顧客使用療程時受傷。海關呼籲市民光顧信譽良好商戶，並先了解儀器資料，如遇到懷疑冒牌情況，可先向製造商或專業人士了解意見。