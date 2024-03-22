李宇軒稱曾往美國晤當地議員　右眼疑中彈致盲印尼女記者同行

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（22日）在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。李稱，2019年12月曾去美國跟美國議員見面，同行者包括聲稱被執法人員射爆眼的印尼女記者。

李宇軒稱，2019年12月，他到美國華盛頓跟朱牧民，及美國共和黨參議員Rick Scott等人見面，同行人士包括採訪反修例示威期間，疑被執法人員彈藥射中眼部的印尼記者Veby Indah，另有一名空姐，講述航空公司如何施壓，要求她不要參與社運。同月，「重光團隊」公開一份長逾100頁的報告，詳列建議制裁名單，制裁對象涵蓋整個警隊，另列出約140人，包括前特首林鄭月娥，及現任立法會議員葉劉淑儀。李指，報告是由「重光團隊」其他成員製作。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022