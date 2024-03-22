T4主幹路造價大升惹爭議　政府暫撤逾71億撥款申請

運輸及物流局原定今日（22日）就沙田T4主幹路工程，向立法會財委會申請撥款，合共71.6億港元，不過在會議前一日，當局向財務委員會主席議員陳振英致函，決定暫時撤回申請。其實沙田T4公路工程在2004年時已首次估算造價，當年約為6億港元，但在聽取地區意見後修改至現時情況，最新造價即大升至估算約71.6億港元，成爭議焦點。

根據當局致函信件表示，運輸及物流局繼早前就工務小組委員會的要求而提供的資料外，亦會進一步增潤財委會的討論文件，故需將項目延後討論，不會在今日將撥款建議項目提交予財委會審議。

運輸及物流局回覆本報時則重申，為方便財委會審議有關項目，當局會進一步增潤討論文件而將項目延後討論，稍後會盡快提交財委會審議。

因應沙田一帶塞車問題嚴重，當局建議興建沙田T4號主幹路，連接城門隧道公路/青沙公路與沙田路，工程將興建一條2.3公里雙程雙線主幹路及支路，並會興建高架行人路單車徑橫跨獅子山隧道公路及城門河道等。當局曾指，T4號主幹路在繁忙時間往來馬鞍山市中心與城隧公路或青沙公路，行車時間會由現時約20分鐘減至約12分鐘，紓緩交通。