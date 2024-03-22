打擊西九龍交通違例及違泊　單日發92張傳票即時拖走27車

西九龍執法部門昨日(21日)進行「總區交通日」及代號「萬刃」的打擊嚴重違泊行動，期間在深水埗、九龍城、油尖及旺角區的交通黑點採取聯合行動，針對涉及行人和駕駛者的違法行為執法，以減少意外及確保道路暢通。有關不良習慣包括「不依交通燈號過馬路」、「距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路」、「沒有讓班馬線上的行人先行」、「駕駛時手持手提電話」、「非法進入黃色方格路口」和「不小心駕駛」等。

行動中，執法部門亦於不同地方，包括斑馬線、黃色方格路口及禁區等使用流動攝錄器材，以提升執法效率。另外，便裝人員亦出動參與執法，一旦發現行人胡亂過馬路，將不予警告即時作出票控。於交通日期間，人員一共發出92張傳票，主要涉及「行人不依交通燈號過馬路」及「距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路」等違例行為。

另一邊廂，為打擊嚴重違泊行為，人員組成拖車專隊，並且將對不負責任的違泊車輛即時拖走。針對雙行泊車、停泊在巴士站、行人過路處、道路轉彎位置及緊急車輛出入口等影響其他市民的違泊行為，行動中共有27輛造成嚴重阻塞的車輛被拖走。