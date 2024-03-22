林紹波再為國泰大削航班致歉　稱流感高峰期缺勤機師較多所致　

立法會一個委員會今日(22日)討論國泰航空早前取消航班事件，運輸及物流局副秘書長謝詠誼表示，國泰在今年1、2月取消航班對受影響乘客帶來不便，某程度是打擊市民信心，政府表示高度關注，要求跟進及改善。國泰行政總裁林紹波解釋指，取消航班是因去年12月底流感高峰期缺勤機師較多，公司低估了候命機師數目，故決定取消2月底的小部分航班，承認部分通知期較短是不理想及有負顧客期望，就此再度致歉。

議員盧偉國在會上質疑，國泰非今時今日才開始營運，理應有系統顯示機師餘下的飛行時數，知悉機師能否應付航班需要。議員陳紹雄亦指對國泰是具規模的航空公司，其人手規劃、預測及調配理應行之有效，又指疫情前亦有流感與旅遊高峰疊加情況，質疑國泰是否因精簡人手，以致處理內部規劃相關人員均已離職。

議員林健鋒則指出，國泰在訊息發放上亦出現混亂，認為有向市民作出交代的需要，負上社會責任。議員容海恩亦指，市民取消航班事件感到非常擔心及憤怒，尤其現時國泰機票昂貴，更在疫情期間接受政府貸款，關注仍然向員工發放花紅是否不公道。

林紹波表示，今次事件只是短期人手規劃失誤所致，客運航班去年底已達疫情前70%，預期下年首季可回覆至疫情前100%水平。此外，國泰早前已責成小組檢討改善，並在上月提交報告，隨着改善方案落實，有信心不會再發生同類事件，復活節及暑假等節日可提供穩定服務。

林又解釋，現時系統的軟件未能顯示機師即將飛滿飛行時數上限要求，正進行改進；至於在旅遊高峰增加候命機師人數的方法，他認為是有成效，故會在復活節及往後的旅遊高峰沿用。此外國泰航班在疫後積極重建，未來亦會投資機隊，為「三跑」開通作準備，並同時積極拓展內地和一帶一路航點，包括會在年底開設利雅得航線，相信這全都是回報政府及市民的最好方法。

外界有指國泰機師人手短缺，林又重申這是不正確的說法，強調只是暫時性，而非結構性，公司流失率已回復至正常水平，加上公司亦有完善的培訓計劃，料明年首季將可達致百分百人手及航班目標。

謝詠誼表示，當局在農曆新年期間未再有接獲任何報告，涉及國泰因機組問題而再取消航班。她展望香港機場三跑會在年底投入運作，政府會與國泰及其他本地航空公司保持密切聯繫，支援重建步伐，擴展網絡，把握三跑機遇。