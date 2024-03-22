政府推新型工業化　議員指下工夫需有回報

政府表示要完善創科生態圈和推進香港「新型工業化」，並指要將製造業佔以基本價格計算的本地生產總值百分比由2022年的1.0%提升至2032年的5%。立法會推動新型工業化事宜小組委員會今（22日）討論如何協助傳統產業升級轉型，政府文件列舉組成新田科技城、「創新及科技基金」、「新型工業加速計劃」等措施，不過有議員表示審計署發現新型工業化及科技培訓計劃存在問題，亦有議員詢問各個計劃的投入和成效。

議員林振昇詢問當局有沒有更進取措施，幫助高端人才做就業配對。政府於2018年8月推出「新型工業化及科技培訓計劃」，旨在以2（政府）：1（公司）的配對形式資助本地企業人員接受高端科技培訓，但他指審計署發現新型工業化及科技培訓計劃的問題，如有兩成學員完成課程後不會向其他人推介，亦有人認為導師資歷和課程資料不足夠，詢問當局有沒有跟進、優化。

創新科技及工業局副局長張曼莉回覆指勞福局和人才辦會加強聯繫，連結供求雙方，在去年11月，科技園和人才辦合作舉行一系列招聘活動，配對了超過70名高才和企業。

截至2024年2月底「新型工業化及科技培訓計劃」已登記了超過5130個公開培訓課程，並批出約16020個由約5170間企業提交的培訓資助申請，以資助約26240名本地企業人員接受約46300次培訓，總資助額超過6.1億元。議員陳振英指6.1億培訓本地人才，平均每年使用1.1億，每個人平均用2萬3千元，詢問計劃有沒有令人員有更出色表現。張僅指會密切關注計劃成效。

議員陸瀚民表示「下工夫需要有回報」，而由創科署負責管理的「創新及科技基金」（「創科基金」）現時設有18項資助計劃，創科基金在過去六年間（2017/18至2022/23財政年度）已資助約2400個研發項目，相關承擔額約68億元。他指在公帑使用的角度，需要有相應指標，詢問當局的績效指標是甚麼。張回覆指新型工業化資助計劃已經有57條生產線，相信計劃能帶動企業效益，而新型工業加速計劃下希望能至少帶動200億投資。

另外，議員梁子穎指政府雖說要協助傳統產業，但過去一直在「摧毀」，他表示1990年至2010年，由房屋署興建和管理的工廠大廈，拆卸了九間，2016年有兩間改建，20222年有四間改拆，而目前只有兩間工廠大廈仍然運作，認為如果政府沒有將珍貴的資源拆卸，相信能夠更容易發展升級專業。張則指未來會建設專用工廠大廈，發展局亦會因應特定行業需求，有專用設施。